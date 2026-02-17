Главная » Новости Ростовской области

Ростовчанка через Интернет пожаловалась на своего соседа главе Следкома РФ

На чтение 1 мин Просмотров 19 Опубликовано

Председатель ведомства ее «услышал» и поручил возбудить уголовное дело.

Новости Ростовской области

В Ростове местная жительница через соцмедиа обратилась к председателю Следственного комитета страны с заявлением о хулиганских действиях в отношении нее со стороны соседа.

Женщина сообщила, что ранее она заявляла о противоправных действиях мужчины, живущего по соседству, в органы полиции. Узнав об этом, сосед стал вести себя еще агрессивнее, в частности, ночью с помощью ножа пытался сломать ее входную дверь. При этом все обращения ростовчанки в органы внутренних дел оставались без рассмотрения, говорится в сообщении регионального следкома.

Глава СК России отреагировал на обращение дончанки в соцсети и поручил возбудить уголовное дело по информации о совершении хулиганских действий в отношении жительницы Ростовской области. По факту проводится процессуальная проверка, о рузальтатах которой будет доложено в высший аппарат ведомства.

Фото: следком РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости Ростовская область следком хулиганство
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru