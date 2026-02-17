Ростовчанка через Интернет пожаловалась на своего соседа главе Следкома РФ

Председатель ведомства ее «услышал» и поручил возбудить уголовное дело.

В Ростове местная жительница через соцмедиа обратилась к председателю Следственного комитета страны с заявлением о хулиганских действиях в отношении нее со стороны соседа.

Женщина сообщила, что ранее она заявляла о противоправных действиях мужчины, живущего по соседству, в органы полиции. Узнав об этом, сосед стал вести себя еще агрессивнее, в частности, ночью с помощью ножа пытался сломать ее входную дверь. При этом все обращения ростовчанки в органы внутренних дел оставались без рассмотрения, говорится в сообщении регионального следкома.

Глава СК России отреагировал на обращение дончанки в соцсети и поручил возбудить уголовное дело по информации о совершении хулиганских действий в отношении жительницы Ростовской области. По факту проводится процессуальная проверка, о рузальтатах которой будет доложено в высший аппарат ведомства.

Фото: следком РО