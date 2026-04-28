Российские регионы получили отсрочку для погашения бюджетных кредитов

С инициативой о переносе срока с 2026 года на более поздний период к Президенту обратились депутаты «Единой России». Партия предложила направить высвободившиеся средства – порядка 100 миллиардов рублей – на социальную поддержку жителей. По словам секретаря генсовета Владимира Якушева, такое предложение депутаты выдвинули во время работы над новой народной программой.

«Люди говорят о возросшей финансовой нагрузке на региональные бюджеты. У регионов есть старые долги, с которыми надо рассчитываться. Возврат этих кредитов беспокоит и тех, кто непосредственно работает в органах власти на этом направлении, и простых граждан. Уверен, эта тема в нашей Народной программе должна быть обязательно отражена в конкретных предложениях. Защита региональных, местных бюджетов должна «красной линией» пройти через программу Единой России, потому что без этого наши регионы, муниципалитеты развиваться просто не смогут», — пояснил Владимир Якушев.

Президент Владимир Путин инициативу поддержал и на совете законодателей поручил правительству, депутатам и сенаторам обеспечить решение этого вопроса.

Подготовлено на основе материалов «Единой России»

Фото kremlin.ru

