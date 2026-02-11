Главная » Новости Ростовской области

Роспотребнадзор сообщил о снижении активности гриппа и росте заболеваемости ОРВИ на Дону

В Ростовской области зафиксирован небольшой рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями по сравнению с предыдущей неделей, однако эпидемические пороги не превышены. При этом, как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, заболеваемость гриппом продолжает снижаться, и за отчетный период спад составил 34%.

Согласно данным лабораторного мониторинга, в структуре расшифрованных вирусов на грипп приходится 18,6%, причем доминирует вирус типа А (H3N2). Остальные 81,4% случаев связаны с респираторными вирусами негриппозной этиологии, среди которых преобладают риновирусы — их доля составляет 23,3%. В эту же группу входят аденовирус, парагрипп, сезонный коронавирус, бокавирус и РС-вирус.

Специалисты ведомства напоминают, что ОРВИ остается наиболее распространенной инфекцией, особенно среди детей и пожилых людей. Так, дети до пяти лет в среднем переносят от шести до восьми эпизодов заболевания в год. Инкубационный период может длиться от трех до семи дней, после чего состояние часто резко ухудшается в течение нескольких часов. Вирусы передаются воздушно-капельным путем, а также через инфицированные предметы личного пользования. При появлении первых симптомов ОРВИ рекомендуется обратиться к врачу для проведения необходимого обследования, в том числе на грипп, и получения назначений для лечения.

