Главная » #Здоровье

Роспотребнадзор сообщает о снижении заболеваемости ОРВИ в Ростовской области

На чтение 1 мин Просмотров 10 Опубликовано

В структуре циркулирующих вирусов на грипп приходится менее 3%.

#Здоровье

В Ростовской области сохраняется благополучная ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. По данным регионального управления Роспотребнадзора, на 13-й неделе 2026 года уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом оставался ниже эпидемических порогов на 43,4%. Кроме того, отмечается снижение числа заболевших на 8,4% по сравнению с показателями предыдущей, 12-й недели.

В структуре циркулирующих респираторных вирусов на грипп приходится лишь 2,9%, при этом доминирует вирус гриппа А. Подавляющее большинство, 97,1%, составляют вирусы негриппозной этиологии. Среди них наиболее активны метапневмовирус, на который приходится 24,8% случаев, и риновирус с долей в 23,3%. Также в регионе выявляются аденовирусы, вирусы парагриппа, сезонные коронавирусы, бокавирусы и РС-вирус.

Ведомство напоминает жителям региона о важности профилактических мер. Специалисты рекомендуют уделять внимание витаминизации, особенно людям из групп риска: беременным, гражданам старше 65 лет, детям, а также лицам с хроническими заболеваниями. Необходимо соблюдать правила респираторного этикета, использовать маски в общественных местах, меняя их каждые 3-4 часа, и регулярно гулять на свежем воздухе. При появлении первых симптомов заболевания, таких как повышение температуры, кашель или боль в горле, следует незамедлительно обращаться к врачу и не заниматься самолечением.

Фото: сгенерировано ИИ

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

грипп и ОРВИ новости Роспотребнадзор Ростовская область
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru