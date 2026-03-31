Роспотребнадзор сообщает о снижении заболеваемости ОРВИ в Ростовской области

В структуре циркулирующих вирусов на грипп приходится менее 3%.

В Ростовской области сохраняется благополучная ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. По данным регионального управления Роспотребнадзора, на 13-й неделе 2026 года уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом оставался ниже эпидемических порогов на 43,4%. Кроме того, отмечается снижение числа заболевших на 8,4% по сравнению с показателями предыдущей, 12-й недели.

В структуре циркулирующих респираторных вирусов на грипп приходится лишь 2,9%, при этом доминирует вирус гриппа А. Подавляющее большинство, 97,1%, составляют вирусы негриппозной этиологии. Среди них наиболее активны метапневмовирус, на который приходится 24,8% случаев, и риновирус с долей в 23,3%. Также в регионе выявляются аденовирусы, вирусы парагриппа, сезонные коронавирусы, бокавирусы и РС-вирус.

Ведомство напоминает жителям региона о важности профилактических мер. Специалисты рекомендуют уделять внимание витаминизации, особенно людям из групп риска: беременным, гражданам старше 65 лет, детям, а также лицам с хроническими заболеваниями. Необходимо соблюдать правила респираторного этикета, использовать маски в общественных местах, меняя их каждые 3-4 часа, и регулярно гулять на свежем воздухе. При появлении первых симптомов заболевания, таких как повышение температуры, кашель или боль в горле, следует незамедлительно обращаться к врачу и не заниматься самолечением.

