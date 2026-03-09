Роспотребнадзор открыл «горячую линию» для потребителей в Ростовской области

В Ростовской области с 9 по 20 марта 2026 года будет работать тематическая «горячая линия» Роспотребнадзора, приуроченная к Всемирному дню защиты прав потребителей. Это позволит жителям региона получить бесплатные консультации.

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора готовы помочь гражданам в составлении претензий к организациям, разъяснить положения Закона РФ «О защите прав потребителей» и рассказать об особенностях надзорных мероприятий в условиях риск-ориентированного подхода.

Звонки принимаются по телефону отдела защиты прав потребителей: 8 (863) 282-82-63, а также по номерам территориальных отделов, которые можно найти на сайте ведомства. Дополнительные вопросы принимаются через Единый консультационный центр Роспотребнадзора по телефону: 8-800-555-49-43.

Кроме того, 13 марта 2026 года с 10 до 16 часов в управлении и его территориальных отделах пройдет День открытых дверей.

«В рамках акции каждый потребитель сможет получить очную консультативную и иную правовую помощь по вопросам защиты своих законных интересов», — уточнили в управлении Роспотребнадзора по региону.

Напомним, Всемирный день защиты прав потребителей отмечается 15 марта. Его девиз в 2026 году: «Безопасные товары, уверенные потребители».

Изображение от senivpetro на Freepik