Главная » Новости Ростовской области

Роспотребнадзор открыл «горячую линию» для потребителей в Ростовской области

На чтение 1 мин Просмотров 35 Опубликовано

В Ростовской области с 9 по 20 марта 2026 года будет работать тематическая «горячая линия» Роспотребнадзора, приуроченная к Всемирному дню защиты прав потребителей. Это позволит жителям региона получить бесплатные консультации.

Новости Ростовской области

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора готовы помочь гражданам в составлении претензий к организациям, разъяснить положения Закона РФ «О защите прав потребителей» и рассказать об особенностях надзорных мероприятий в условиях риск-ориентированного подхода.

Звонки принимаются по телефону отдела защиты прав потребителей: 8 (863) 282-82-63, а также по номерам территориальных отделов, которые можно найти на сайте ведомства. Дополнительные вопросы принимаются через Единый консультационный центр Роспотребнадзора по телефону: 8-800-555-49-43.

Кроме того, 13 марта 2026 года с 10 до 16 часов в управлении и его территориальных отделах пройдет День открытых дверей.

«В рамках акции каждый потребитель сможет получить очную консультативную и иную правовую помощь по вопросам защиты своих законных интересов», — уточнили в управлении Роспотребнадзора по региону.

Напомним, Всемирный день защиты прав потребителей отмечается 15 марта. Его девиз в 2026 году: «Безопасные товары, уверенные потребители».

Изображение от senivpetro на Freepik

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

горячая линия День защиты прав потребителей Роспотребнадзор Ростовская область
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru