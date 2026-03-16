Рекордная результативность: сборная России — третья в медальном зачете Паралимпиады-2026

Сборная России заняла третье общекомандное место на зимних Паралимпийских играх в Милане, завершившихся накануне. Уникальность этого достижения в том, что российские атлеты вошли в тройку сильнейших, имея в своем составе всего шесть спортсменов — такого в истории Игр еще не случалось.

На счету национальной команды 12 медалей: 8 золотых, 1 серебряная и 3 бронзовые. Высокую результативность показали представители всех трех дисциплин, в которых выступали россияне: горнолыжного спорта, лыжных гонок и сноуборда.

Варвара Ворончихина стала одной из главных героинь Игр. В ее активе четыре медали разного достоинства: золото в слаломе и супергиганте, серебро в гигантском слаломе и бронза в скоростном спуске.

Алексей Бугаев также не остался без наград: он поднялся на высшую ступень пьедестала в слаломе, а также завоевал две бронзы — в скоростном спуске и гигантском слаломе.

В лыжных гонках российские спортсмены оформили сразу пять золотых медалей. Анастасия Багиян, выступавшая с ведущим спортсменом Сергеем Синякиным, трижды поднималась на высшую ступень пьедестала, победив в спринте и в гонках на 10 и 20 километров. А Иван Голубков стал двукратным чемпионом Паралимпиады, выиграв индивидуальные гонки на 10 и 20 километров. В составе сборной также выступали сноубордисты Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо.

Третье место в медальном зачете при минимальном количестве участников подтверждает высокий уровень подготовки российских атлетов и их способность добиваться максимального результата в условиях жесточайшей конкуренции.

Фото paralymp.ru

