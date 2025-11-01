Реконструкция трассы М-4 «Дон» на участке в 91 км повысит безопасность движения к морю

В данный момент работы по реконструкции федеральной трассы М-4 «Дон» продолжаются в трех районах и двух донских городах.

В Ростовской области активно ведется реконструкция ключевого участка федеральной трассы М-4 «Дон» с 933 по 1024 км, что позволит повысить безопасность и комфорт движения в направлении Черного моря. Работы охватывают территорию Каменского, Красносулинского и Октябрьского районов, а также городские округа Каменск-Шахтинский и Шахты, сообщает ГК «Автодор».

На сегодня уже выполнен значительный объем: извлечено более 453 тыс. кубометров грунта, отсыпано около 329 тыс. кубометров, уложено 272 тыс. кубометров песка. На 20 км трассы завершено расширение проезжей части. Дорожники уложили верхний слой основания из асфальтобетона на 18 км, нижний слой — также на 18 км, а верхний слой покрытия — на отрезке в 2 км.

Особое внимание при реконструкции уделяется применению отечественных материалов. Песок и щебень поставляются из карьеров Ростовской области и соседних регионов, а элементы обустройства, включая трубы, барьерные ограждения, дорожные знаки и опоры закупаются у российских производителей.

«Такой подход к ремонту важнейшей федеральной трассы не только поддерживает местную промышленность, но и гарантирует высокое качество», — отмечают в Автодоре.

Для минимизации неудобств автомобилистов организованы временные объездные дороги, обеспечивающие бесперебойное движение даже в часы пик. Построено уже 8 объездов.

На путепроводах, расположенных на 936 и 939 км выполнено устройство монолитного железобетонного фундамента опор с гидроизоляцией, на 969 км завершен демонтаж балок мостового сооружения. На участках 944, 960 и 997 км продолжаются работы по расширению существующих путепроводов, а на искусственных сооружениях на 1013 и 1023 км смонтированы балки пролетных строений.

Дополнительно проводятся динамические испытания свай методикой ударной нагрузки. Эти меры направлены на проверку надежности конструкций в условиях эксплуатации.

Реализация проекта направлена на повышение безопасности дорожного движения, улучшение транспортной доступности южных регионов и создание более комфортных условий для поездок к Черному морю.

Фото: ГК «Автодор»