Региональный форум по налоговой реформе пройдет в Ростове

6 февраля в Ростове пройдет региональный форум «Налоговая реформа – 2026: диалог бизнеса и власти». Мероприятие, ориентированное на предпринимательское сообщество и будет транслироваться в прямом эфире на официальном сайте правительства Ростовской области

С 12.00 пройдут пленарное заседание и работа экспертных площадок по таким актуальным темам, как «УСН + НДС – изменения в 2026 году. Практические аспекты применения», «АУСН – порядок и условия начала применения», «Практические аспекты взаимодействия бизнеса с уполномоченным банком по автоматизированной упрощенной системе налогообложения (АУСН)», «Актуальные изменения в законодательстве по налогам и сборам в Ростовской области», «Как избежать нарушений налогового законодательства. Риски и превентивные меры».

Видеотрансляция запланирована по ссылке .

Фото donland.ru

