Пять районов Дона минувшей ночью были атакованы БПЛА

Обошлось без пострадавших и разрушений.
Ночью 12 марта силы и средства ПВО в Ростовской области отразили налет вражеских беспилотников в пяти районах Дона — Миллеровском, Тарасовском, Белокалитвинском, Каменском, Мясниковском. Об этом сообщил в своих соцсетях глава региона Юрий Слюсарь.
«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — написал губернатор.
Всего 10 БПЛА, по данных Минобороны России, были перехвачены и уничтожены в небе над Ростовской областью. Всего минувшей ночью над 8-ю регионами страны, а также акваториями Черного и Азовского морей, были сбиты 80 украинских беспилотников.
Фото из архива
Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».