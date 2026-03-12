Главная » Новости Ростовской области

Пять районов Дона минувшей ночью были атакованы БПЛА

Обошлось без пострадавших и разрушений.

Новости Ростовской области

Ночью 12 марта силы и средства ПВО в Ростовской области отразили налет вражеских беспилотников в пяти районах Дона — Миллеровском, Тарасовском, Белокалитвинском, Каменском, Мясниковском. Об этом сообщил в своих соцсетях глава региона Юрий Слюсарь.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — написал губернатор.

Всего 10 БПЛА, по данных Минобороны России, были перехвачены и уничтожены в небе над Ростовской областью. Всего минувшей ночью над 8-ю регионами страны, а также акваториями Черного и Азовского морей, были сбиты 80 украинских беспилотников.

Фото из архива

атака беспилотников новости происшествия Ростовская область Юрий Слюсарь
