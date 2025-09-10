О нарушителе сообщили в региональную Госавтоинспекцию очевидцы. Они рассказали, что на 944 км трассы М-4 «Дон» водитель «Камаза» совершает резкие маневры.

Прибывшие на место инспекторы остановили грузовой автомобиль, за рулем которого находился 58-летний уроженец Воронежской области.

«При проверке документов сотрудники полиции заметили у водителя явные признаки опьянения: невнятную речь и не соответствующее обстановке поведение. Пройти освидетельствование мужчина отказался», — пишет источник.

В отношении водителя составлен административный материал, а автомобиль помещён на специализированную стоянку.

Фото Госавтоинспекции РО