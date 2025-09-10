Главная » Новости Ростовской области

Пьяный водитель «Камаза» опасно маневрировал на трассе М-4 «Дон»

На чтение 1 мин Просмотров 47 Опубликовано

О нарушителе сообщили в региональную Госавтоинспекцию очевидцы. Они рассказали, что на 944 км трассы М-4 «Дон» водитель «Камаза» совершает резкие маневры.

Новости Ростовской области

Прибывшие на место инспекторы остановили грузовой автомобиль, за рулем которого находился 58-летний уроженец Воронежской области.

«При проверке документов сотрудники полиции заметили у водителя явные признаки опьянения: невнятную речь и не соответствующее обстановке поведение. Пройти освидетельствование мужчина отказался», — пишет источник.

В отношении водителя  составлен административный материал, а автомобиль помещён на специализированную стоянку.

Ранее мы рассказали, что во время аварии на М-4 «Дон» пострадали водитель и четверо пассажиров.

Фото Госавтоинспекции РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

ГАИ М-4 Дон новости происшествия пьяный водитель Ростовская область
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru