О нарушителе сообщили в региональную Госавтоинспекцию очевидцы. Они рассказали, что на 944 км трассы М-4 «Дон» водитель «Камаза» совершает резкие маневры.
Прибывшие на место инспекторы остановили грузовой автомобиль, за рулем которого находился 58-летний уроженец Воронежской области.
«При проверке документов сотрудники полиции заметили у водителя явные признаки опьянения: невнятную речь и не соответствующее обстановке поведение. Пройти освидетельствование мужчина отказался», — пишет источник.
В отношении водителя составлен административный материал, а автомобиль помещён на специализированную стоянку.
Фото Госавтоинспекции РО
