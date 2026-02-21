Главная » Новости Ростовской области

ПВО сбила девять украинских дронов над Ростовской областью

В ночь на 21 февраля и сегодня утром в Ростовской области силами ПВО вражеские беспилотники и ракеты уничтожены в одном городе и пяти районах, о пострадавших и разрушениях не сообщается.

По словам донского губернатора Юрия Слюсаря, воздушную атаку отразили в Каменске-Шахтинском, а также Каменском, Кашарском, Шолоховском, Боковском и Чертковском районах.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала и будет уточняться», — написал он в своем telegram-канале.

Согласно сводке Министерства обороны РФ, за прошедшие сутки силами противовоздушной обороны было сбито 77 украинских беспилотников самолетного типа. Из них девять уничтожены над Ростовской областью. Наибольшее количество дронов, 24 единицы, перехвачено над Краснодарским краем. Еще 13 сбито над Крымом, девять — над Курской, восемь — над Белгородской, пять — над Самарской областями. Четыре беспилотника уничтожены над акваторией Азовского моря, три — над Саратовской областью, по одному — над Волгоградской и Воронежской областями.

Ранее мы рассказали, что в ночь на 20 февраля в Ростовской области в ходе отражения воздушной атаки уничтожены 2 БПЛА.

