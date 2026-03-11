Главная » #Безопасность

Противодействие идеологии терроризма остается приоритетом для НАК в Ростовской области

10 марта Национальный антитеррористический комитет (НАК) отметил 20-летие, пройдя путь от структуры, созданной в ответ на вызовы начала 2000-х, до централизованной общегосударственной системы противодействия угрозам. За эти годы координация между силовыми ведомствами и органами власти всех уровней значительно повысила эффективность работы.

В минувшем году в Ростовской области под эгидой НАКа было организовано четыре масштабных антитеррористических учения, позволивших проверить готовность служб к различным сценариям. Совместными усилиями органов безопасности и правоохранительных структур региона удалось предотвратить 16 терактов. В ходе операций изъято около 500 единиц огнестрельного оружия, более 30 килограммов взрывчатых веществ, а также свыше 11 тысяч боеприпасов и взрывных устройств.

Особое внимание в текущих условиях уделяется охране стратегических объектов и противодействию идеологии терроризма и неонацизма. Ключевыми задачами остаются пресечение вербовочной деятельности и защита граждан от влияния террористической пропаганды. Важнейшим направлением работы определено патриотическое воспитание молодежи и сохранение традиционных российских ценностей.

