Проект «Передовые инженерные классы ЮФУ» расширяет географию: обучение стартовало в третьем регионе РФ

Ранее образовательная инициатива была реализована в Ростовской области и ДНР.

Проект «Передовые инженерные классы Южного федерального университета» расширил географию реализации. С сентября масштабная образовательная инициатива запущена ещё и в Ставропольском крае – третьем регионе после Ростовской области и Донецкой Народной Республики.

Передовой инженерной школой ЮФУ в рамках договора о сетевом взаимодействии был произведён отбор обучающихся МБОУ СОШ №8 имени Героя Советского Союза Т.Н. Подгорного г. Невинномысск, проявивших большой интерес к инженерной деятельности в области авиастроения, судостроения и инновационной транспортной отрасли во время профориентационных мероприятий и мастер-классов ПИШ ЮФУ в Ставропольском крае. Ранее с ребятами взаимодействовали в дистанционном формате в рамках вебинаров и общеобразовательных дисциплин, а сейчас впервые встретились с ними очно.

На уроках по электронике опытные преподаватели помогали школьникам сделать парктроники, умное освещение с фоторезистором, мини-макет светофора, собрать коробки для интернета вещей. Затем юные инженеры учились работать с датчиками и программировать их, используя наборы по робототехнике.

«Мы неоднократно слышали от промышленных партнёров Ставрополья запросы на квалифицированных специалистов, которых они ожидали от Южного федерального университета. Вместо того чтобы ждать, пока выпускники придут к ним, мы приняли стратегическое решение – готовить будущие кадры непосредственно в регионе, у «источника» потребности. Особенно отрадно, что сегодня школьники всё активнее проявляют интерес к инженерному делу, к созиданию, к творческому подходу в создании новых технологий и решений. Мы наблюдаем настоящий переломный момент в сознании молодёжи – вектор явно смещается в сторону инженерии. Уверена, это станет ключевым фактором в преодолении кадрового дефицита в ближайшей перспективе», – рассказала директор Проектного офиса ПИШ ЮФУ Оксана Короткова.

Напомним, запуск Инженерных классов в Невинномысске стал возможен благодаря федеральному проекту «Разработка важнейших наукоемких технологий и опережающая подготовка и переподготовка квалифицированных кадров по направлению транспортной мобильности» национального проекта технологического лидерства «Промышленное обеспечение транспортной мобильности».

Ранее в рамках проекта «Передовые инженерные классы ЮФУ» школьники Мариуполя побывали на фестивале беспилотных технологий, который вошёл в программу Всероссийских соревнований в области программно-аппаратного обеспечения для автономного управления беспилотными мультироторными летательными аппаратами «Аэробот».

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций ЮФУ