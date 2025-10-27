Проект из Ростовской области стал финалистом Международной Премии #МЫВМЕСТЕ

Донской проект участвует в народном голосовании Международной Премии #МЫВМЕСТЕ.

Речь о проекте «Герои Приазовья». Его запустила газета «Приазовье» из Азовского района. Он посвящен сохранению памяти о подвигах местных жителей — участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и узников концлагерей.

Проект донского издания участвует в номинации «Лидер социальных изменений. МСП». «Герои Приазовья» стал одним из более чем 60 финалистов, отобранных из почти 52 тысяч заявок.

По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, за 5 лет премия стала одной из самых представительных в мире программ поддержки добровольчества.

«В этом сезоне финалистами стали представители 31 региона России и 23 зарубежных государств, среди которых Марокко, Кения, Нигерия, Бангладеш и Казахстан», — подчеркнул заместитель председателя Правительства РФ.

Помимо профессиональной номинации проект донской газеты участвует в народном голосовании. Его проводят в мессенджере MAX. Голосование продлится до 7 ноября. А награждение победителей пройдет на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ со 2 по 5 декабря в Москве.

Фото премии #МЫВМЕСТЕ