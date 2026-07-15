Про100Домик: в Таганроге запустили интернет-акцию к 100-летию Домика Чехова

Сегодня, 15 июля, в День памяти Антона Павловича Чехова, Таганрогский музей-заповедник объявил о начале интернет-акции #Про100Домик, посвящённой 100-летию старейшего мемориального чеховского музея России — Домика Чехова.

Музей «Домик Чехова», открытый в 1926 году, входит в состав Таганрогского музея-заповедника. Здание музея с уникальной экспозицией является объектом культурного наследия федерального значения. Домик Чехова — один из самых посещаемых музеев Таганрога: увидеть место, где в 1860 году появился на свет будущий великий писатель, стремятся практически все гости города.

Как принять участие в акции #Про100Домик? Разместите в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники фотографии с хэштегами #Про100Домик и #ЧеховскиеМузеиРоссии. На фотографиях обязательно должен быть изображён сам Домик Чехова или его составляющие (экспозиция, отдельные музейные предметы, усадьба, на которой расположен музей).

«Фотографии могут содержать: изображения Домика Чехова или его составляющих без посетителей; изображения посетителей на фоне Домика Чехова или его составляющих», — рассказали в музее-заповеднике.

Фотографии могут быть сделаны в разные годы существования музея.

Важное условие — снимки должны быть сделаны собственноручно посетителями музея, или же их родственниками, друзьями, знакомыми, сотрудниками музея, фотографами (если речь идёт об индивидуальных и групповых портретах посетителей, сделанных по их просьбе на фоне музея и его экспозиции). Использование фотографий «из интернета» не допускается.

«Просим всех участников акции по возможности снабжать каждую фотографию описанием (кто или что изображено на снимке, в каком году сделан снимок)», — обратились к участникам организаторы акции.

Акция #Про100Домик будет проходить до 15 декабря 2026 года. Её итоги подведут в январе 2027 года – к 167-й годовщине со дня рождения А.П. Чехова. Самые популярные фотографии посетителей музея наряду с уникальными снимками из фондов Таганрогского музея-заповедника станут основой виртуальной фотовыставки, которая будет размещена на сайте.

Участники акции, желающие, чтобы их снимки стали частью итоговой выставки, могут прислвть ссылки на свои посты с размещёнными фотографиями на электронную почту media.tgliamz@mail.ru.

На фото: открытка «Таганрог. Домик Чехова» (из комплекта открыток «Таганрог-2003») из фондов Таганрогского музея-заповедника