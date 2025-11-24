Главная » Новости Ростовской области

Приближается непогода: в Ростовской области ожидается ливень с градом и сильный ветер

ДПЧС Ростовской области распространило штормовое предупреждение.

По прогнозам синоптиков, на Ростовскую область надвигается непогода. Об ухудшении ппогодных условий сообщили в региональном ДПЧС.

«Утром и до конца суток 25 октября, ночью, днём и вечером 26 октября местами в Ростовской области ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-22 м/с», — сообщает источник.

Жителей области призывают быть осторожнее, а при возникновении экстренной ситуации звонить по номеру «112».

Фото: «Таганрогская правда»

