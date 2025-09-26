При поддержке «Единой России» на Дону приняли новые меры социальной поддержки

Новые решения касаются семей участников СВО и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области расшили действующие в Ростовской области меры социальной поддержки. Так, парламентарии внесли изменения в областной закон о социальной поддержке детства, которые касаются мер поддержки семей с детьми, введенных с начала текущего года.

Одно из решений – это организация проката предметов первой необходимости для новорожденных, ими пользуются молодые и студенческие семьи, а также одинокие родители.

Теперь пунктами проката вещей для новорожденных смогут воспользоваться семьи, имеющие в своем составе ребенка-инвалида, или семьи участников специальной военной операции.

Также донской парламент принял областной закон, расширяющий круг получателей компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Как отметил председатель Законодательного Собрания Ростовской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко, изменения касаются в первую очередь подопечных детских социально-реабилитационных центров.

Он сообщил, что такие детские учреждения находятся в центре внимания депутатов донского парламента.

«В каждой поездке в свой избирательный округ, на север Ростовской области, я стараюсь обязательно посещать или центры помощи детям, или социально-реабилитационные центры. Во время таких встреч зачастую поднимается вопрос о помощи детям в выборе будущей профессии, их профориентации. Такие вопросы ставят и сами ребята, и их воспитатели, педагоги. Сегодняшними изменениями мы принимаем меру поддержки, которая поможет ребятам облегчить первые шаги во взрослой жизни», – рассказал Александр Ищенко.

Глава донского парламента пояснил, что в настоящее время компенсация на оплату ЖКУ детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, выплачивается во время их пребывания в социальном учреждении, в семье опекуна, попечителя или в приемной семье. Также компенсация предусмотрена и после достижения 18 лет на время учебы, до 23 лет, или на период прохождения военной службы.

«При этом, если такие дети приобретают полную дееспособность до достижения совершеннолетия, например, в случае устройства на работу по трудовому договору, или если получают квартиру в специализированном жилом фонде, то право на данную меру поддержки они теряют. Мы считаем это неправильным, поэтому принято решение установить компенсацию на оплату услуг ЖКХ и в этих случаях», – заявил Александр Ищенко.

Поправки вступают в силу с 1 сентября 2025 года, то есть за текущий месяц компенсация будет уже выплачена.

Добавим, положения о модернизации системы социальной поддержки граждан внесены в народную программу партии.

Источник и фото rostov.er.ru