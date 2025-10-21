При поддержке донских единороссов принят областной закон о наставничестве

Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области приняли областной закон «О наставничестве», разработанный по инициативе председателя Законодательного Собрания Ростовской области, секретаря регионального отделения «Единой России» Александра Ищенко.

Решение направлено на более эффективное развитие наставничества для детей, которые по тем или иным причинам остались без попечения родителей.

«Очень важная часть жизни сироты – это выбор будущей траектории жизни, профессии, учебного заведения, рабочего места. Вот эта проблематика всегда остается, ведь вести ребенка по жизни – это огромная ответственность», – рассказал Александр Ищенко.

Принятым законом наставничество введено в правовое поле как особая форма социальной поддержки детей для адаптации к взрослой жизни. Наставниками могут стать только граждане Российской Федерации, проживающие на территории Ростовской области, достигшие возраста 25 лет.

Среди основных задач наставничества – помощь в реализации и защите прав детей, в преодолении ими трудной жизненной ситуации и в получении образования, развитие у таких детей социально-бытовых навыков и компетенций, а также содействие физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию подопечных, профилактика социального сиротства.

Ведущая роль в механизме установления наставничества отводится социально ориентированным некоммерческим организациям.

«Эта работа требует больших материальных затрат. Нужно привлечь психолога, провести обучение наставника, подготовить общение ребенка и наставника, нужно сопровождать эту работу на протяжении многих лет. Поэтому мы также предусмотрели формы государственной поддержки таких НКО», – отметил Александр Ищенко.

НКО, которые работают в сфере наставничества над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, смогут претендовать на дополнительную помощь в организации их деятельности.

«На первых порах нам необходимо обеспечить наставниками порядка 270 детей и подростков. Но потенциально нам понадобится более 4 тысяч наставников для каждого ребенка, который находится в системе государственного обеспечения. На следующем этапе – это поддержка деток, живущих в приемных и опекунских семьях, чтобы им также помочь с выбором будущего жизненного пути», – заявил Александр Ищенко.

Добавим, положения о развитии системы социальной поддержки внесены в народную программу.

