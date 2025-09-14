Предварительные итоги выборов губернатора: в Ростовской области лидирует Юрий Слюсарь

С 20 часов 14 сентября Облизбирком приступил к подсчету голосов.

По данным цифрового табло Центральной избирательной комиссии РФ на 22.30 14 сентября, в Ростовской области лидирует в голосовании Юрий Слюсарь.

Обработано уже свыше 9% бюллетеней. Юрий Слюсарь набрал 83,67% голосов – за него проголосовали 134 282 избирателя. На втором месте Евгений Бессонов (КПРФ) – 7,95% (12 760 голосов), на третьем – Денис Фраш (ЛДПР) – 3,07% (4 932 голоса).

На 18.00 14 сентября явка на выборах губернатора Ростовской области составила 56,42%. С учетом ДЭГ проголосовали 1 761 010 жителей региона.