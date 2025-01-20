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Предприятия Таганрога примут участие в федеральном проекте «Производительность труда»

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Первые мероприятия нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» начнутся в феврале.

#Нацпроекты

В начале 2025 года министерство экономического развития Ростовской области начало реализацию федерального проекта «Производительность труда» в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в правительстве региона. Уже подписаны девять соглашений об участии проекте с компаниями Ростова, Волгодонска и Таганрога. Первые мероприятия федерального проекта начнутся в феврале.

В сообщении говорится, что в нацпроекте также могут принять участие компании из Ростовской области из отрасли туризма. Для этого им необходимо подать заявку на портале производительность.рф или обратиться за консультацией по телефону 8 (863) 333-21-35 в АНО «Агентство инноваций Ростовской области».

«Государство на безвозмездной основе предлагает предприятиям-участникам квалифицированную помощь экспертов по повышению эффективности производственного процесса, а также обучение сотрудников инструментам бережливого производства», – рассказал первый заместитель губернатора Ростовской области Александр Скрябин.

Всего в 2025 году планируется привлечь к участию в проекте 29 донских компаний, инструментам бережливого производства будет обучено более 400 сотрудников.

Фото: donland.ru

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Таганрогская правда
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