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В Таганроге завершена рекультивация полигона ТБО

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В донских городах до конца нынешнего года планируют ликвидировать пять свалок. В том числе одну из них — в Таганроге, сообщает официальный портал Правительства Ростовской области.

#Нацпроекты

Работы ведутся в рамках в рамках нацпроекта «Экология» и федерального проекта «Чистая страна». В Таганроге они практически завершены, а документы направлены в Минприроды России.

Напомним, что между УЖКХ Таганрога и ООО «Геосинтетика» еще в декабре 2022 года был заключен контракт на рекультивацию земельного участка, расположенного на Николаевском шоссе, 36 и 36-1, и на удаление массивов твердых коммунальных отходов, выходящих за границы землеотвода в утвержденные границы полигона. Сейчас окончено выполнение четвертого технического этапа рекультивации и пятого — биологического. На объекте проводятся работы по установке ограждения, посеяна трава по всей площади полигона.

Кроме Таганрога свалки сейчас ликвидируются в Ростове, Новочеркасске, Донецке и Цимлянске. Отставание от графика — только в Новочеркасске, но сейчас подрядчик ускорил темпы работ.

«То, что я сейчас вижу, — ситуация контролируемая. Будем делать все, чтобы сдать объекты. Вопрос ликвидации свалок в рамках федерального проекта «Чистая страна» находится на моём личном контроле», — подчеркнул врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Фото tagancity.ru

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ЖКХ новости полигон ТБО рекультивация Таганрог
Таганрогская правда
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