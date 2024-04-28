На Дону начала работать первая «Фабрика сельхозпроцессов»

Первую в регионе «Фабрику сельскохозяйственных процессов» в рамках нацпроекта «Производительность труда» открыли на базе предприятия «Вишневское» в поселке Вишневка Морозовского района Ростовской области.

Задача проекта — научить жителей сельских районов использовать инструменты бережливого производства и оценить степень их влияния на операционные и финансовые показатели, рассказали в Агентстве инноваций региона.

Программу обучения (оно проходит в формате деловой игры) подготовили эксперты Регионального центра компетенций. Сотрудникам хозяйства поставили задачу оптимизировать процесс посевной в знакомых им ролях механизаторов, водителей, учетчиков, агрономов. При этом выбрать надо было не свою профессию, а смежную, чтобы познакомиться с работой коллег. Это необходимо для получения более полного представления о том, как в целом функционирует предприятие.

Организаторы «Фабрики сельхозпроцессов» отметили, что в первой части деловой игры предприятие сработало в убыток. А во второй, с применением инструментов бережливого производства, — получило значительную прибыль. При этом материальных вложений не было, лишь иначе пришлось построить работу.

«Фабрика сельскохозяйственных процессов» более наглядная и продуктивная для людей, связанных с АПК. У них нет вопроса: «А зачем нам это?». Все наше, знакомое, проблемы понятные, решения применимы к реальному хозяйству. Это большое преимущество, — считает генеральный директор ЗАО «Вишневское» Валерий Синявцев.

Также он рассказал, что в прошлом году на предприятии открыли семенную линию, сейчас ее развивают. И выразил надежду на то, что участие в нацпроекте поможет этому.

Бережливая теория хорошо ложится на нашу практику, мы видим возможности для улучшений, — убежден Валерий Синявцев.

Хозяйство «Вишневское» входит в группу компаний «РЗ Агро». Оно, как и три других хозяйства этого холдинга — «Донское», «Красная звезда» и Конный завод имени Первой конной армии», вошло в число участников нацпроекта. Всего же в Ростовской области в нацпроекте «Производительность труда» участвуют 11 донских сельхозпредприятий.

«Фабрика процессов» — учебно-производственная площадка по применению инструментов бережливого производства. Первую фабрику на Дону открыли в 2019 году. Теперь в регионе их четыре: «Фабрика производственных процессов», «Фабрика офисных процессов», «Фабрика строительных процессов» и «Фабрика сельскохозяйственных процессов».

За это время действия нацпроекта «Производительность труда» обучение прошли более 1500 сотрудников донских предприятий.

По материалам ИА «Дон 24», фото Агентства инноваций Ростовской области