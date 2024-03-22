В Ростовской области к нацпроекту «Производительность труда» присоединилось 191 предприятие с суммарной выручкой 442 млрд рублей. На нах трудится порядка 53,6 тысячи человек. Об этом сообщил первый заместитель губернатора Александр Скрябин.

По его словам, под управлением РЦК нацпроект реализуют 137 из этих предприятий. Те компании, которые стали участниками в прошлом году подвели итоги первых шести месяцев.

К примеру, в ООО «Компания РМС» оптимизировали процесс приемки, проверки, хранения и отгрузки цинковых смесителей, составляющих 37% объема выпускаемой продукции.

В ООО «Алькор Упак», выпускающем упаковочную продукцию, внедряли бережливые технологии на примере процесса производства лотка из вспененного полистирола – это одна из самых востребованных позиций в ассортименте предприятия. И увеличили выработку с 8068 до 8875 штук на человека в смену.

А производитель очистных станций ООО «Экоспром» оптимизировал процесс производства блок-модулей очистных станций и увеличил выработку на 25%.

Напомним, что в рамках нацпроекта на примере важного для предприятия производственного процесса внедряются инструменты бережливого производства, что приводит к сокращению времени протекания процесса, уменьшению запасов и росту выработки.

Источник DON24.RU

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