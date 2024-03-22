Главная » #Нацпроекты

На Дону 191 предприятие участвует в нацпроекте «Производительность труда»

На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

В Ростовской области к нацпроекту «Производительность труда» присоединилось 191 предприятие с суммарной выручкой 442 млрд рублей. На нах трудится порядка 53,6 тысячи человек. Об этом сообщил первый заместитель губернатора Александр Скрябин.

#Нацпроекты

По его словам, под управлением РЦК нацпроект реализуют 137 из этих предприятий. Те компании, которые стали участниками в прошлом году подвели итоги первых шести месяцев.  

К примеру, в ООО «Компания РМС» оптимизировали процесс приемки, проверки, хранения и отгрузки цинковых смесителей, составляющих 37% объема выпускаемой продукции.

В ООО «Алькор Упак», выпускающем упаковочную продукцию, внедряли бережливые технологии на примере процесса производства лотка из вспененного полистирола – это одна из самых востребованных позиций в ассортименте предприятия. И увеличили выработку с 8068 до 8875 штук на человека в смену.

А производитель очистных станций ООО «Экоспром» оптимизировал процесс производства блок-модулей очистных станций и увеличил выработку на 25%.

Напомним, что в рамках нацпроекта на примере важного для предприятия производственного процесса внедряются инструменты бережливого производства, что приводит к сокращению времени протекания процесса, уменьшению запасов и росту выработки.

Источник DON24.RU

Фото donland.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
нацпроект новости Ростовская область
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика