Главная » #Нацпроекты

В Таганроге отремонтируют улицу с «космическим» названием

На чтение 1 мин Просмотров 73 Опубликовано

Всего в Ростовской области в рамках нацпроекта обновят три улицы Гагарина и одну — Циолковского.

#Нацпроекты

Таганрогская улица Циолковского, названная честь ученого и изобретателя, основоположника современной космонавтики, будет приведена в нормативное состояние в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сегодня, в День космонавтики, сообщило донское правительство.

Всего в Ростовской области отремонтируют несколько «космических» улиц — три улицы Гагарина (в селе Чалтырь, хуторе Тереховском Усть-Донецкого района и Азове) и одну — Циолковского в Таганроге.

12 апреля 1961 года с космодрома «Байконур» стартовал советский космический корабль «Восток-1» с пилотом-космонавтом Юрием Гагариным на борту. Полет продлился 108 минут, а этот знаменательный день был объявлен праздником — Днем космонавтики.

Фото: donland.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
Денькосмонавтики нацпроекты новости ремонтдорог Ростовская область Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru