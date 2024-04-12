В Таганроге отремонтируют улицу с «космическим» названием

Всего в Ростовской области в рамках нацпроекта обновят три улицы Гагарина и одну — Циолковского.

Таганрогская улица Циолковского, названная честь ученого и изобретателя, основоположника современной космонавтики, будет приведена в нормативное состояние в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сегодня, в День космонавтики, сообщило донское правительство.

Всего в Ростовской области отремонтируют несколько «космических» улиц — три улицы Гагарина (в селе Чалтырь, хуторе Тереховском Усть-Донецкого района и Азове) и одну — Циолковского в Таганроге.

12 апреля 1961 года с космодрома «Байконур» стартовал советский космический корабль «Восток-1» с пилотом-космонавтом Юрием Гагариным на борту. Полет продлился 108 минут, а этот знаменательный день был объявлен праздником — Днем космонавтики.

Фото: donland.ru