Предприниматель из Германии начал выпуск домов для глэмпингов в Ростовской области

Центр «Мой бизнес» в Ростовской области оказал содействие предпринимателю из Германии Борису Кемпфу в регистрации компании по производству каркасных домов для глэмпингов. Об этом сообщает портал донского правительства.

Борис Кемпф, родившийся в деревне Райнфельд Омской области и переехавший в Германию в 1990-е годы, более 20 лет владеет строительной фирмой в этой стране.

«Немецкая промышленность переживает кризис, поэтому я решил частично перенести бизнес в Россию. В Ростовской области стремительно развивается строительство глэмпингов, туристическая инфраструктура и логистика. Первый модульный дом «Кемфер», который мы построим в донском регионе, будет выполнять сразу несколько функций: он станет презентационным центром, офисом продаж и будет сдаваться в аренду. Для дальнейшего развития производства планирую снова обратиться в центр «Мой бизнес» за льготным микрозаймом», — рассказал предприниматель.

Кемпф уже арендовал и оснастил цех площадью 1000 квадратных метров, где налажено производство быстровозводимых конструкций из экологичных материалов.

По словам Виталия Зданевича, руководителя центра «Мой бизнес» Ростовской области, статистика Федеральной налоговой службы свидетельствует о росте числа предпринимателей в регионе. С начала 2025 года прирост составил более двух тысяч субъектов МСП, из которых около 350 предприятий зарегистрировано при поддержке центров «Мой бизнес».

Среди ключевых преимуществ ведения бизнеса в России, особенно в Ростовской области, выделяются доступ к емкому потребительскому рынку, упрощенная процедура регистрации ИП и ООО, а также разнообразные программы государственной поддержки.

