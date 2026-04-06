Главная » #Безопасность

Пожароопасный сезон официально стартовал на Дону, штрафы для нарушителей достигают 100 тысяч рублей

На чтение 1 мин Просмотров 17 Опубликовано

В Ростовской области официально стартовал пожароопасный сезон. Соответствующее постановление регионального правительства вступило в силу сегодня, 6 апреля.

#Безопасность

Весенний период традиционно характеризуется повышенной угрозой возгораний, которые часто возникают из-за неосторожного обращения с огнем. Только за последнюю неделю в регионе было зарегистрировано 27 случаев горения сухой травы и мусора. Для предотвращения пожаров жителям настоятельно рекомендуют воздерживаться от любых палов и строго соблюдать правила пожарной безопасности во время уборки территорий.

Необходимо своевременно убирать мусор на своих участках, не выжигать растительность и не разводить костры вблизи построек. Нарушителей ждут серьезные штрафы. Согласно статье 4.5 областного закона «Об административных правонарушениях», выжигание сухой травы и сжигание мусора влечет наложение штрафа на граждан в размере от 2500 до 4500 рублей, на должностных лиц — от 25000 до 45000 рублей, а на юридических — от 60000 до 100000 рублей. Невыполнение мер по предотвращению палов карается штрафами от 1000 до 3000 рублей для граждан, от 10000 до 25000 рублей для должностных лиц и от 20000 до 50000 рублей для организаций.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо незамедлительно звонить по телефонам «101» или «112».

Фото 61.mchs.gov.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru