Пожароопасный сезон официально стартовал на Дону, штрафы для нарушителей достигают 100 тысяч рублей

В Ростовской области официально стартовал пожароопасный сезон. Соответствующее постановление регионального правительства вступило в силу сегодня, 6 апреля.

Весенний период традиционно характеризуется повышенной угрозой возгораний, которые часто возникают из-за неосторожного обращения с огнем. Только за последнюю неделю в регионе было зарегистрировано 27 случаев горения сухой травы и мусора. Для предотвращения пожаров жителям настоятельно рекомендуют воздерживаться от любых палов и строго соблюдать правила пожарной безопасности во время уборки территорий.

Необходимо своевременно убирать мусор на своих участках, не выжигать растительность и не разводить костры вблизи построек. Нарушителей ждут серьезные штрафы. Согласно статье 4.5 областного закона «Об административных правонарушениях», выжигание сухой травы и сжигание мусора влечет наложение штрафа на граждан в размере от 2500 до 4500 рублей, на должностных лиц — от 25000 до 45000 рублей, а на юридических — от 60000 до 100000 рублей. Невыполнение мер по предотвращению палов карается штрафами от 1000 до 3000 рублей для граждан, от 10000 до 25000 рублей для должностных лиц и от 20000 до 50000 рублей для организаций.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо незамедлительно звонить по телефонам «101» или «112».

