Пожар в частном доме Ростова-на-Дону унес жизнь 50-летнего мужчины

В Ростовской области число жертв пожаров с начала года достигло 48 человек.

В Ростове-на-Дону при пожаре в частном доме погиб мужчина с инвалидностью. Трагедия произошла утром на улице 2-я Былинная, где огнем было повреждено около 30 квадратных метров двухэтажного строения, сообщили в МЧС региона.

На месте происшествия обнаружено тело 50-летнего жильца. По предварительной информации дознавателей, к возгоранию могли привести две причины: короткое замыкание в одном из электроприборов или неосторожность при курении. Для ликвидации огня потребовались усилия десяти пожарных, которые использовали три единицы специальной техники.

Эта трагедия пополнила печальную статистику текущего года: с января в Ростовской области на пожарах погибли уже 48 человек.

Фото: канал в МАХ МЧС по Ростовской области