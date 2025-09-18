Положение дел в донском АПК с министром сельского хозяйства России обсудил губернатор Ростовской области

Одной из важных тем встречи стал кадровый вопрос.
Сегодня в Ростове состоялись переговоры губернатора Дона Юрия Слюсаря с министром сельского хозяйства России Оксаной Лут.
Темой для беседы стали не только достижения донского АПК — богатый аграрный потенциал и передовые технологии, но и серьезные вызовы, с которыми сталкивается эта отрасль: засуха, обмеление рек, снижение водности, рассказал в своем ТГ-канале Юрий Слюсарь.
Также стороны обсудили кадровый вопрос в сельском хозяйстве. Чтобы вырастить новое поколение профессионалов, уже в этом году под эгидой Донского аграрного университета в школах области открывается 31 агрокласс.
Министр подчеркнула, что Ростовская область — один из ключевых аграрных регионов России.
«А это значит, что мы будем вместе с федеральным центром находить новые решения для развития донского АПК», — сделал вывод глава региона.
