Под Таганрогом открыли мемориал воинам-чекистам, сражавшимся на Миус-фронте

В селе Троицком Неклиновского района открыли мемориал в честь воинов-чекистов, сражавшихся в битве за Ростов и на Миус-фронте.

Церемония, состоявшаяся 12 февраля, стала важным событием для сохранения исторической памяти о героическом сопротивлении в первые годы Великой Отечественной войны, информирует портал донского правительства.

В мероприятии по поручению губернатора Юрия Слюсаря принял участие заместитель главы региона Михаил Корнеев. Он напомнил, что осенью 1941 года на подступах к Ростову-на-Дону курсанты эвакуированных военных училищ и бойцы НКВД вступили в тяжелейшие бои с немецко-фашистскими захватчиками. Их гибель на территории Андреево-Мелентьевского сельского поселения в октябре 1941 года является одной из самых трагических страниц истории района.

Стойкость этих подразделений во многом предопределила первое крупное поражение вермахта с 1939 года – освобождение Ростова-на-Дону 29 ноября 1941 года. Как отмечается в мемуарах одного из немецких генералов, «наши проблемы начались с Ростова».

«В Ростовской области боевые действия велись около двух лет. По масштабам и количеству задействованных войск и техники они не имеют аналогов в истории Великой Отечественной войны. Даже спустя восемь десятилетий после окончания сражений на этих территориях находят мины, авиабомбы, оружие и технику», – отметил Михаил Корнеев.

Поисковые объединения Ростовской области продолжают исследовать документы и ведут в местах ранее неизвестных захоронений поиск советских солдат и офицеров, а также мирного населения, погибшего от рук немецко-фашистских захватчиков.

Новый мемориал создан для того, чтобы потомки героев могли почтить их память.

