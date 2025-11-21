Главная » Новости Ростовской области

Под Ростовом загорелась фура: движение по М-4 «Дон» на юг временно перекрыто

На чтение 1 мин Просмотров 80 Опубликовано

21 ноября в 16.50 на 1030 км федеральной автотрассы М-4 «Дон» произошло возгорание фуры. Огонь распространился на площади 20 км. метров.

Новости Ростовской области

«Погибших и пострадавших нет. На месте работают 2 спецмашины, привлечено 6 пожарных», — сообщает ГУ МЧС России по Ростовской области.

Из-за ДТП движение транспорта в южном направлении по трассе временно затруднено.

«Просим участников дорожного движения учитывать эту информацию при планировании поездок. Рекомендуем заранее выбирать альтернативный маршрут. Объезд осуществляется по дороге через аэропорт Платов», — уточнили в Госавтоинспекции по региону.

Отмечается, что сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия и принимают все меры для восстановления движения.

UPD: левая полоса открыта для движения в 19.00 — Госавтоинспекция. В 21.16 движение возобновлено полностью.

Фото и видео: Госавтоинспекция по РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Госавтоинспекция ДТП М-4 Дон МЧС ограничение движения пожар
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru