Под Ростовом загорелась фура: движение по М-4 «Дон» на юг временно перекрыто

21 ноября в 16.50 на 1030 км федеральной автотрассы М-4 «Дон» произошло возгорание фуры. Огонь распространился на площади 20 км. метров.

«Погибших и пострадавших нет. На месте работают 2 спецмашины, привлечено 6 пожарных», — сообщает ГУ МЧС России по Ростовской области.

Из-за ДТП движение транспорта в южном направлении по трассе временно затруднено.

«Просим участников дорожного движения учитывать эту информацию при планировании поездок. Рекомендуем заранее выбирать альтернативный маршрут. Объезд осуществляется по дороге через аэропорт Платов», — уточнили в Госавтоинспекции по региону.

Отмечается, что сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия и принимают все меры для восстановления движения.

UPD: левая полоса открыта для движения в 19.00 — Госавтоинспекция. В 21.16 движение возобновлено полностью.

Фото и видео: Госавтоинспекция по РО