Почетным донором Ростовской области стали еще 339 жителей региона

Опубликовано

Распоряжение о присвоения этого звания подписал глава Дона Юрий Слюсарь.

339 жителей донского края удостоены звания «Почетный донор Ростовской области». Распоряжение подписал глава региона. Всего в Ростовсккой области на сегодня 700 человек имеют такой статус.

Кроме нагрудного знака и удостоверения почетный донор получает денежное вознаграждение. В первый год после присуждения звания — выплату в размере прожиточного минимума для трудоспособного населения: в 2025 году это 18169 рублей. Для получения выплаты в последующие годы необходимо продолжать безвозмездно сдавать кровь не менее трех раз или ее компоненты не менее семи раз в течение года, сообщает пресс-служба правительства Дона.

Юрий Слюсарь отметил, что «донорство крови – это проявление гражданской сознательности, человеческой солидарности и бесценный вклад в спасение жизней».

В Ростовской области в прошлом году кровь и ее компоненты сдали 23 360 человек. За семь месяцев текущего года их количество уже составило 19 330 человек. Званиями «Почетный донор СССР» и «Почетный донор России» награждены 11647 дончан.

Фото: donland.ru

