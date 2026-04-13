По подозрению в финансировании терроризма задержан житель донского региона

По данным следствия, мужчина делал перечисления в поддержку запрещенной в России организации в течение двух лет.

В Новочеркасске возбуждено уголовное дело о финансировании терроризма. Следствие установило, что 46-летний местный житель переводил деньги запрещенной в России организации.

По информации первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Ростовской области, подозреваемый совершал денежные переводы с 2022 по 2024 год. Получателем средств, согласно материалам дела, являлась структура, включенная в перечень организаций, чья причастность к экстремизму и терроризму установлена. Уголовное дело было возбуждено по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ на основании материалов, предоставленных региональными управлениями Центра «Э» МВД и ФСБ.

В рамках расследования по месту жительства мужчины был проведен обыск, в ходе которого изъяты документация и техника, а также символика террористической организации.

Суд, рассмотрев ходатайство следователя, избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств дела.

