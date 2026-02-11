Главная » #В стране

По итогам января губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь стал самым популярным в Telegram главой региона

На чтение 2 мин Просмотров 38 Опубликовано

Донской губернатор Юрий Слюсарь в январе 2025 года по упоминаемости в Telegram опередил мэра Москвы Сергея Собянина.

#В стране

Аналитический центр «Г.У.Р.У.» презентовал свежий релиз «Индекс Telegram. Рейтинг эффективности публичных политиков через призму Telegram. Январь 2026». Авторы использовали данные нейросети собственной разработки, которая фиксирует все публикации с упоминанием губернаторов в Telegram-каналах.

По итогам января губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь стал самым популярным в Telegram главой региона, собрав 39 619 упоминаний. По-прежнему в центре внимания оперсводки о террористических атаках ВСУ на Ростовскую область. Так, в середине января в результате воздушной атаки 4 человека, в том числе 4-летний ребенок, пострадали в Ростове-на-Дону и Мясниковском районе; из-за атаки БПЛА в Таганроге были повреждены жилые дома и подводящие газовые коммуникации. Слюсарь регулярно информировал о работе сил ПВО в регионе, давал поручения по оказанию помощи пострадавшим.

Также в повестке были вопросы энергетики региона – донской губернатор обсудил с министром энергетики Цивилевым прохождение осенне-зимнего периода и реализацию программы повышения надёжности электросетевого комплекса, которая включает модернизацию инфраструктуры, создание мобильного резерва генерирующих мощностей и закупку спецтехники. Кроме того, Слюсарь поручил заново провести перерасчёт за отопление после аварии на ТЭЦ-2 в Ростове-на-Дону.

Среди федеральных ТОП Telegram-каналов, упоминавших губернатора в январе, стали РИА Новости, Readovka, СОЛОВЬЕВ, Baza, RT на русском.

Личный Telegram-канал губернатора Юрия Слюсаря занимает 7 место по аудитории среди российских губернаторов. Количество подписчиков 178 516.

Для справки

В масштабном исследовании использовались данные поисковой нейросети «НеДуров» и открытые данные сервиса TgStat. 

AI-аналитический центр «Г.У.Р.У.» – аналитическая экспертная группа политического консультанта, члена РАПК и эксперта ЭИСИ Романа Пермякова.

Данные и инфографика предоставлены аналитическим центром «Г.У.Р.У.»/ Фото: donland.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

рейтинг Ростовская область Юрий Слюсарь
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru