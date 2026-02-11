Донской губернатор Юрий Слюсарь в январе 2025 года по упоминаемости в Telegram опередил мэра Москвы Сергея Собянина.

Аналитический центр «Г.У.Р.У.» презентовал свежий релиз «Индекс Telegram. Рейтинг эффективности публичных политиков через призму Telegram. Январь 2026». Авторы использовали данные нейросети собственной разработки, которая фиксирует все публикации с упоминанием губернаторов в Telegram-каналах.

По итогам января губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь стал самым популярным в Telegram главой региона, собрав 39 619 упоминаний. По-прежнему в центре внимания оперсводки о террористических атаках ВСУ на Ростовскую область. Так, в середине января в результате воздушной атаки 4 человека, в том числе 4-летний ребенок, пострадали в Ростове-на-Дону и Мясниковском районе; из-за атаки БПЛА в Таганроге были повреждены жилые дома и подводящие газовые коммуникации. Слюсарь регулярно информировал о работе сил ПВО в регионе, давал поручения по оказанию помощи пострадавшим.

Также в повестке были вопросы энергетики региона – донской губернатор обсудил с министром энергетики Цивилевым прохождение осенне-зимнего периода и реализацию программы повышения надёжности электросетевого комплекса, которая включает модернизацию инфраструктуры, создание мобильного резерва генерирующих мощностей и закупку спецтехники. Кроме того, Слюсарь поручил заново провести перерасчёт за отопление после аварии на ТЭЦ-2 в Ростове-на-Дону.

Среди федеральных ТОП Telegram-каналов, упоминавших губернатора в январе, стали РИА Новости, Readovka, СОЛОВЬЕВ, Baza, RT на русском.

Личный Telegram-канал губернатора Юрия Слюсаря занимает 7 место по аудитории среди российских губернаторов. Количество подписчиков 178 516.

Для справки

В масштабном исследовании использовались данные поисковой нейросети «НеДуров» и открытые данные сервиса TgStat.

AI-аналитический центр «Г.У.Р.У.» – аналитическая экспертная группа политического консультанта, члена РАПК и эксперта ЭИСИ Романа Пермякова.

Данные и инфографика предоставлены аналитическим центром «Г.У.Р.У.»/ Фото: donland.ru