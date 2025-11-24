Главная » Новости Ростовской области

Платформа МАХ сообщила о 21,1 миллионе среднесуточных активных пользователей

В российском мессенджере МАХ зафиксировали рекордную аудиторию — 55 миллионов зарегистрированных пользователей. По данным пресс-службы платформы, в ноябре среднесуточное количество активных пользователей превысило 21,1 миллиона человек.

Пиковое значение пришлось на 6 ноября, когда сервисом воспользовались 25,6 миллиона человек.

«С момента запуска приложения пользователи отправили 4,4 миллиарда сообщений, позвонили более 1 миллиарда раз и записали 43 миллиона видеокружков», — уточнили в компании.

Напомним, МАХ активно развивается как коммуникационная платформа, где также доступны официальные каналы государственных структур. Жители Ростовской области могут подписаться на канал регионального правительства через специальную ссылку в приложении.

Иллюстрация: страница МАХ в ВК

