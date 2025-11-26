Перо жар-птицы станет символом новогодней России

Национальный центр «Россия» инициировал ежегодный проект «Новогодняя Россия», призванный объединить регионы страны в преддверии семейного праздника и создания атмосферы надежд на будущее.

В качестве ключевого символа в этом году выбрано перо жар-птицы — традиционный образ, связанный с исполнением желаний, который будет использоваться для оформления праздничных пространств. Жители Дона могут присоединиться к проекту, украсив жилые и рабочие помещения, витрины магазинов, а также страницы в соцсетях специальной символикой.

Фото donland.ru