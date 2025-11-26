Главная » #В стране

Перо жар-птицы станет символом новогодней России

На чтение 1 мин Просмотров 23 Опубликовано

Национальный центр «Россия» инициировал ежегодный проект «Новогодняя Россия», призванный объединить регионы страны в преддверии семейного праздника и создания атмосферы надежд на будущее.

#В стране

В качестве ключевого символа в этом году выбрано перо жар-птицы — традиционный образ, связанный с исполнением желаний, который будет использоваться для оформления праздничных пространств. Жители Дона могут присоединиться к проекту, украсив жилые и рабочие помещения, витрины магазинов, а также страницы в соцсетях специальной символикой.

Фото donland.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости Новый год Ростовская область
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru