Главная » Новости Ростовской области

Перевернулась фура: водителей предупредили о затрудненном движении на М-4 «Дон»

На чтение 1 мин Просмотров 86 Опубликовано

На 1009 километре федеральной трассы М-4 «Дон» в Октябрьском районе — северное направление — временно закрыто движение по правой полосе, автомобилисты должны следовать по левой.

Новости Ростовской области

Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. Ограничения введены из-за ДТП.

«По предварительной информации, водитель грузового автомобиля не соблюдал безопасную скорость с учётом дорожных и погодных условий, что привело к опрокидыванию транспортного средства», — говорится в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал.На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.

Водителей просят заранее учитывать эту информацию при планировании маршрута и соблюдать скоростной режим.

UPD: в 11.37 движение восстановлено — Госавтоинспекция по РО.

Фото: Госавтоинспекции по РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Госавтоинспекция ДТП Ростовская область М-4 Дон ограничение движения
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru