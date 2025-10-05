Перевернулась фура: водителей предупредили о затрудненном движении на М-4 «Дон»

На 1009 километре федеральной трассы М-4 «Дон» в Октябрьском районе — северное направление — временно закрыто движение по правой полосе, автомобилисты должны следовать по левой.

Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. Ограничения введены из-за ДТП.

«По предварительной информации, водитель грузового автомобиля не соблюдал безопасную скорость с учётом дорожных и погодных условий, что привело к опрокидыванию транспортного средства», — говорится в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал.На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.

Водителей просят заранее учитывать эту информацию при планировании маршрута и соблюдать скоростной режим.

UPD: в 11.37 движение восстановлено — Госавтоинспекция по РО.

Фото: Госавтоинспекции по РО