Педагоги Дона могут попасть в новый сезон федерального телешоу

Стартовал отбор участников пятого сезона проекта «Классная тема!». Принять участие в телешоу могут учителя биологии, географии, истории, физики, химии, математики, русского языка и литературы из любого региона страны. Претендентам предстоит пройти тестирование по своему предмету и записать видеовизитку.

Новости Ростовской области

Для участников будут предусмотрены ценные подарки и номинации от государственных корпораций «Росатом» и «Ростех», а также от компании «Сибур», платформы «Сферум» в MAX, группа компаний «Просвещение», ООО «СберОбразование», портала «Грамота.ру», «Движения Первых» и Национальный центр исторической памяти при Президенте РФ.

Финалисты станут участниками научно-просветительских поездок в регионы присутствия предприятий. Главный приз – цикл познавательных передач на федеральном канале.

Прием заявок продлится до 31 мая включительно. Сделать это можно по ссылке.

Отметим, что в 2025 году в «Классной теме!» приняли участие шесть тысяч шестьсот сорок четыре педагога со всей страны. Проект проводят телеканал «Россия», Министерство просвещения РФ при поддержке компании VK. Федеральный оператор телешоу – Фонд Гуманитарных Проектов, стратегический партнер – АНО «Диалог.Регионы», а просветительский партнер – исторические парки «Россия – Моя история».

