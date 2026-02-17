Озимые в Ростовской области взошли на 99,8% посевных площадей

Специалисты агрохимической службы постоянно мониторят состояние посевов.

В Ростовской области осенью прошлого года под урожай 2026 года засеяно озимыми 2,87 млн гектаров. Тем самым аграрии на 3% превзошли план. По данным донского минсельхозпрода, озимые зерновые взошли на площади более 2 млн 865 тысяч гектаров, что составляет 99,8% посевных площадей.

Состояние посевов озимых является предметом постоянного мониторинга специалистов областной агрохимической службы, особенно во время наступившего потепления и таяния снежного покрова.

Согласно данным обследования, на большей части полей в регионе посевы в удовлетворительном состоянии. Запас продуктивной влаги в 20-см слое с конца декабря увеличился с 25 мм до 43 мм, в метровом горизонте — с 86 мм до 131 мм. Ожидаемые осадки также могут пополнить запасы, сообщает пресс-служба правительства Дона.

«Верхний горизонт почвы насыщен влагой, на отдельных участках – до 80–90 мм. Прогнозируемый температурный режим (до +8°С) комфортен для вегетации. Для подготовки к подкормке требуется оценка густоты стояния растений и стеблей. На основании данных о влагозапасах для каждого поля будут определены оптимальные сроки и дозы внесения азотных удобрений», — подчеркнули специалисты региональной агрохимической службы.

Что касается весеннего сева, то донские аграрии уже ведут заготовку семян яровых культур для этой кампании. По данным минсельхоза, из необходимых 124 тысяч тонн семян яровых культур заготовлено уже более 85 тысяч тонн, или 68,6% от потребности.

Фото: donland.ru