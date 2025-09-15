Открытый диалог: на Дону студенты и ветераны СВО обсудили, что значит быть патриотом

Ветераны специальной военной операции Павел Сапега и Тимур Громов вместе с заместителем руководителя ростовского филиала фонда «Защитники Отечества» Илоной Кувалдиной приняли участие во встрече со студентами колледжей. Она прошла в рамках Всероссийской историко-патриотической акции-конкурса «Связующая нить» на площадке центра исторического парка «Россия — моя история».

В течение часа 200 юношей и девушек задавали интересующие вопросы героям спецоперации. Спрашивали о том, что волнует, в чем хотели разобраться. Открыто отвечали на все вопросы: Павел Сапега и Тимур Громов рассказывали о себе, боевых товарищах, военных медиках и волонтерах. В беседе выяснилось, что у многих слушателей близкие связаны с СВО.

Руководитель регионального отделения Комитета семей воинов Отечества Светлана Глушкова предложила слушателям ответить на вопрос, кем они себя ощущают, и что думают о патриотизме. Разговор получился живым и искренним. Это отметила в заключительном слове заместитель министра образования Ростовской области Екатерина Саковникова, поблагодарив ростовский филиал фонда «Защитники Отечества» за содействие в организации встречи с ветеранами СВО.

Фото: пресс-служба ростовского филиала фонда «Защитники Отечества»