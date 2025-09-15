Главная » Новости Ростовской области

Открытый диалог: на Дону студенты и ветераны СВО обсудили, что значит быть патриотом

На чтение 1 мин Просмотров 14 Опубликовано

Ветераны специальной военной операции Павел Сапега и Тимур Громов вместе с заместителем руководителя ростовского филиала фонда «Защитники Отечества» Илоной Кувалдиной приняли участие во встрече со студентами колледжей. Она прошла в рамках Всероссийской историко-патриотической акции-конкурса «Связующая нить» на площадке центра исторического парка «Россия — моя история».

Новости Ростовской области

В течение часа 200 юношей и девушек задавали интересующие вопросы героям спецоперации. Спрашивали о том, что волнует, в чем хотели разобраться. Открыто отвечали на все вопросы: Павел Сапега и Тимур Громов рассказывали о себе, боевых товарищах, военных медиках и волонтерах. В беседе выяснилось, что у многих слушателей близкие связаны с СВО.

Руководитель регионального отделения Комитета семей воинов Отечества Светлана Глушкова предложила слушателям ответить на вопрос, кем они себя ощущают, и что думают о патриотизме. Разговор получился живым и искренним. Это отметила в заключительном слове заместитель министра образования Ростовской области Екатерина Саковникова, поблагодарив ростовский филиал фонда «Защитники Отечества» за содействие в организации встречи с ветеранами СВО.

Фото: пресс-служба ростовского филиала фонда «Защитники Отечества»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

ветераны СВО встреча студенты фонд Защитники Отечества
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru