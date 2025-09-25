Об этом стало известно на инструкторско-методическом совещании, где обсуждались вопросы организации и проведения осеннего призыва на военную службу.

В мероприятии участвовали заместитель губернатора Дмитрий Водолацкий, военный комиссар региона Игорь Егоров, представители муниципальных призывных комиссий, ДОСААФ и медицинские специалисты.

Напомним, весной 2025 года Ростовская область полностью выполнила установленное Минобороны РФ задание по призыву граждан. Ряды ВС РФ пополнили порядка 5 тысяч донских призывников.

Осенний призыв пройдёт с 1 октября по 31 декабря. В регионе будут работать областная призывная комиссия и 62 комиссии в муниципалитетах.

Основная задача — обеспечить качественную подготовку призывников по военно-учётным специальностям в образовательных учреждениях ДОСААФ России. Курсанты должны завершить обучение и сдать экзамены в Госавтоинспекции МВД до конца призывной кампании.

Кроме того, будет усилен контроль за своевременным прохождением призывниками медицинского обследования и вакцинацией, сообщает donland.ru.

«Для того, чтобы все прошло четко, в срок и без проблемных ситуаций, необходима слаженная работа всех задействованных в этом структур: военных комиссариатов, муниципальных образований, ДОСААФ, медиков, представителей общественных организаций и казачества», — подчеркнул Дмитрий Водолацкий.

Отмечается, что мероприятия осеннего призыва не связаны с проведением специальной военной операции. Военнослужащие-срочники, пополнившие ряды ВС РФ, не будут проходить службу на территории Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Информацию о порядке призыва и прохождения военной службы можно получить по единому номеру 122.

Фото: donland.ru