Опухоль щитовидки, превышающая норму в 55 раз, успешно удалили донские хирурги

Пациентка с аномально большим новообразованием жаловалась на скачки артериального давления.

Уникальную хирургическую операцию по удалению необычно большой опухоли щитовидной железы провели в клинике РостГМУ. Об этом случае рассказали в минздраве Ростовской области.

Пациентка обратилась в клинику с жалобами на скачки артериального давления. Обследование выявило у нее аномально крупное новообразование щитовидной железы объемом около 1000 кубических сантиметров — в 55 раз превышающее норму.

Хирурги РостГМУ успешно провели женщине операцию по удалению опухоли, и уже через час после вмешательства пациентка смогла самостоятельно передвигаться и принимать пищу.

Женщина быстро восстановилась после операции, артериальное давление у нее пришло в норму, уточнили в минздраве.

Фото: ТГ-канал министерства здравоохранения РО

