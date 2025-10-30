Около 4 тысяч человек посетили форум «Диалог о фейках 3.0»

Дезинформация – это пандемия XXI века. К такому выводу пришли участники форума «Диалог о фейках 3.0», который прошел в Москве и собрал политиков, профильных экспертов и фактчекеров.

В общей сложности событие посетили около 4000 человек из 80 стран и 200 представителей СМИ. Его организатором выступила АНО «Диалог Регионы». Главной темой обсуждения стало противодействие западной монополии на правду и способы борьбы с мошенничеством.

«Широкий состав участников форума со всего мира доказывает, что проблема фейков не знает границ, а значит, и наше объединение должно быть открытым для всех. Мы убираем барьеры, в том числе языковые. Наша общая цель — создать эффективные международные правила для борьбы с информационными угрозами, опасными для всего человечества», — заявил в рамках вступительного слова Владимир Табак, президент Global Fact-Checking Network (GFCN), генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала форум важной вехой в сфере противодействия западной гегемонии на информацию. Она подчеркнула, что западный мир создает фейки, осуществляет психологические операции, организует информационные войны и провокации, манипулирует общественным сознанием через ИИ, а ложь стала приобретать характер пандемии. К примеру, в Ростовской области только с начала 2025 года было зафиксировано 26 фейков.

Депутат Госдумы Антон Немкин при этом напомнил, что ИИ несет не только негативную составляющую, но и позитивную, например, в сельском хозяйстве. Депутат сообщил, что сейчас ведется серьезная работа по противодействию угрозам, в том числе законодательно.

А чтобы информация перестала быть оружием в современных войнах и стала инструментом для улучшения будущего, необходимо развивать «информационную демократию», а также налаживать диалог между разными странами. Об этом заявили участники панельной дискуссии «Медиамир после войн».

На форуме «Диалог о фейках 3.0» также обсудили юридические аспекты защиты персональных данных от злоумышленников, которые могут использовать их для создания дипфейков. Кроме того, эксперты подчеркнули, что самозапрет на кредиты остается одной из самых действенных мер для зашиты от финансовых мошенников. Им уже воспользовались 13 миллионов человек.

Фото АНО «Диалог Регионы»