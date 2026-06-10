Отказ туроператоров возвращать деньги за тур стал главной жалобой на горячую линию Роспотребнадзора

Всего 135 дончан получили консультации по защите прав потребителей туристских услуг.

С 25 мая по 7 июня 2026 года в Ростовской области работала тематическая горячая линия Роспотребнадзора, посвящённая защите прав потребителей туристских услуг. За время её работы специалисты Управления Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» помогли 135 гражданам разобраться в сложных вопросах, возникающих при оформлении туристических путевок.

Больше всего обращений касалось отказов туроператоров и турагентов возвращать деньги за путёвки. Консультанты подробно разъясняли права потребителей — в том числе при отмене поездки из‑за болезни или задержки авиарейса.

Четырем обратившимся на горячую линию оказали персональную правовую поддержку: помогли составить досудебные претензии и исковые заявления для возврата средств за несостоявшиеся туры.

более 600 жителей региона получили печатные памятки с полезной информацией о правах потребителей туристских услуг.

Фото: magnific