Очередную атаку БПЛА отразили в Ростовской области в ночь на 1 марта

По предварительным данным, обошлось без пострадавших и последствий на земле. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Прошедшей ночью в ходе отражения воздушной атаки силами ПВО уничтожен БПЛА в Кашарском районе. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 1 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 27 украинских дронов самолетного типа. Помимо Ростовской были атакованы Брянская, Белгородская, Курская, Тульская и Орловская области.

Напомним, 27 февраля в Таганроге в результате ракетной атаки поврежден балкон жилого дома на улице Циолковского. Ракетная опасность объявлялась в приморском городе и вчера, 28 февраля. Обошлось без последствий.

Фото из архива