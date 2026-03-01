Главная » Новости Ростовской области

Очередную атаку БПЛА отразили в Ростовской области в ночь на 1 марта

На чтение 1 мин Просмотров 63 Опубликовано

По предварительным данным, обошлось без пострадавших и последствий на земле. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Новости Ростовской области

«Прошедшей ночью в ходе отражения воздушной атаки силами ПВО уничтожен БПЛА в Кашарском районе. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 1 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 27 украинских дронов самолетного типа. Помимо Ростовской были атакованы Брянская, Белгородская, Курская, Тульская и  Орловская области.

Напомним, 27 февраля в Таганроге в результате ракетной атаки поврежден балкон жилого дома на улице Циолковского. Ракетная опасность объявлялась в приморском городе и вчера, 28 февраля. Обошлось без последствий.

Фото из архива

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

атака БПЛА воздушная атака Ростовская область Юрий Слюсарь
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru