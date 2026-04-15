Объект народной программы «Единой России» ГДК Таганрога участвует во всероссийском фотоконкурсе «Есть результат!»

Фотоконкурс показывает всей стране реальные изменения, ставшие возможными благодаря народной программе.

Инициативы жителей всей страны и Таганрога воплощаются в конкретные дела – от благоустроенных общественных пространств до отремонтированных дорог и социальных объектов.

При поддержке народной программы «Единой России» в Таганроге были приведены в порядок учреждения культуры, образования, спорта. Эти проекты реализованы с учетом мнения жителей и стали частью системной работы по развитию территорий.

Самым ярким примером в нашем муниципалитете является Городской дом культуры. В 2023 году в рамках капитального ремонта на объекте заменены окна, двери, напольные и стеновые покрытия. Установлены новые системы электроснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования. Полностью заменено сценическое оборудование.

На средства, выделенные по решению губернатора Ростовской области, учреждение оснащено новым современным оборудованием, музыкальными инструментами, креслами для зрительного зала, мебелью и техникой.

Было проведено благоустройство территории, прилегающей к ГДК, с заменой асфальтового покрытия, водоотводных лотков, ремонтом ступеней и пандуса на входе, установкой лавочек, урн и устройством клумб.

Сегодня этот объект представлен на федеральном конкурсе, и каждый может поддержать его, проголосовав на сайте естьрезультат.рф.

Добавим, в Ростовской области проводится сбор предложений от жителей в новую редакцию народной программы «Единой России». Направить инициативы может каждый через цифровую платформу естьрезультат.рф. В программном документе партии отразят задачи по модернизации и обновлению всех сфер жизни, и закрепят конкретные объекты, которые должны быть построены или отремонтированы.

