Новый рецепт: готовим вкусные и полезные постные биточки из грибов

Опубликовано

Монастырская кухня веками доказывала: постное — не значит простое. Вдохновившись её традициями, предлагаем рецепт грибных биточков — сытного блюда с глубоким ароматом. Идеально для постного обеда или ужина, когда хочется чего‑то основательного и душевного.

О полезных свойствах грибов и противопоказаниях к их употреблению тоже расскажем

Ингредиенты:

  • шампиньоны — 500 г;
  • картофель — 150 г;
  • луковица среднего размера;
  • овсяные хлопья — 100 г;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • мука пшеничная — 2 ст. л.;
  • панировочные сухари — 80 г;
  • вода — 250 мл;
  • соль, чёрный перец, специи — по вкусу;
  • петрушка, укроп — по вкусу;
  • подсолнечное масло — 1 ст. л.

Приготовление:

Шампиньоны хорошо промойте, опустите в кипяток и варите 10-12 минут с момента закипания. Грибы откиньте на дуршлаг, дайте стечь воде, измельчите в блендере. Полученную массу опять откиньте на дуршлаг, чтобы избавиться от лишней жидкости.

Овсяные хлопья залейте кипятком и оставьте на 10-15 минут, чтобы они набухли. Лук и чеснок мелко измельчите. Картофель очистите, промойте, натрите на крупной тёрке и отжмите лишний сок.

В миску с остывшими хлопьями добавьте натёртый картофель, грибную массу, лук с чесноком и мелко порезанную зелень. Всё тщательно перемешайте. Добавьте соль, перец и специи. Сформируйте небольшие биточки. Чтобы они не развалились при жарке, можно добавить в массу пару ложек пшеничной муки. Разогрейте подсолнечное масло в сковороде, обжарьте биточки на среднем огне до образования золотистой корочки с каждой стороны.

Выложите готовые биточки на бумажное полотенце, чтобы впитались остатки масла. Можно подавать как отдельное блюдо, в качестве овощного гарнира или закуски.

Полезные свойства и противопоказания

Грибы могут стать ценным дополнением к постному меню, помогая восполнить дефицит питательных веществ. Однако их употребление требует осторожности и имеет ряд важных противопоказаний.

Такие распространенные виды, как вешенки и шампиньоны, содержат растительный белок, частично компенсирующий отсутствие животного в рационе. Помимо белка, грибы богаты витаминами B, D, регулирующими обмен кальция и фосфора, а также калием, железом, цинком и магнием. Содержащаяся в них клетчатка способствует длительному ощущению сытости, а пребиотики активизируют полезную микрофлору кишечника.

Несмотря на пользу, грибы подходят не всем. Их не рекомендуется употреблять при обострениях заболеваний ЖКТ — гастритах, язвенной болезни, колитах, панкреатите, а также при хронических болезнях печени и почек из-за содержания трудноперевариваемого хитина.

Ограничить грибы в рационе стоит пожилым людям из-за возрастного снижения выработки ферментов. Они полностью противопоказаны при мочекаменной болезни, а соленые грибы нежелательны для людей с повышенным артериальным давлением из-за избытка соли. Беременным и кормящим женщинам стоит отказаться от грибов из-за риска отравления и нагрузки на пищеварение, а детям до 14 лет — из-за незрелости пищеварительной системы.

Специалисты рекомендуют употреблять грибы не чаще 1–2 раз в неделю порциями по 100–150 граммов, обязательно подвергая их термической обработке — варке или жарке. Сырые грибы могут быть опасны из-за хитина и возможных токсинов.

