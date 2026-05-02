Новый фонтан в Ростове будет по вечерам радовать горожан и гостей светомузыкальными шоу

В Ростове-на-Дону рядом с Дворцом спорта заработал новый светомузыкальный фонтан. Днем он будет функционировать в обычном режиме, а по вечерам радовать горожан светомузыкальными представлениями.

Новости Ростовской области

Кроме того, завершается благоустройство прилегающей к Дворцу спорта территории. Там провели озеленение, уложили плитку, обустроили проезды и пешеходные дорожки, установили малые архитектурные формы. Завершить все работы по благоустройству планируется в текущем году.

Открытие фонтана прошло в рамках первомайской акции «Мир-Спорт-Май». В региональном министерстве по физической культуре и спорту отметили, что развитие спортивной инфраструктуры и создание комфортной среды для занятий спортом и отдыха станет еще одним шагом к формированию активного и здорового образа жизни у жителей Дона.

«Спортивная инфраструктура — основа для развития массового спорта. Открытие светомузыкального фонтана и благоустройство территории вокруг Дворца спорта — это не только создание красивого общественного пространства, но и стимул для жителей вести активный образ жизни», — подчеркнул министр по физической культуре и спорту Алексей Обвинцев.

Напомним, что сам Дворец спорта вновь открылся в сентябре прошлого года после капитального ремонта. Его вместимость увеличилась до 5 тысяч зрителей при проведении игровых мероприятий и до 3,5 тысячи — для соревнований на льду.

Фото donland.ru

