Новые железнодорожные маршруты свяжут Донбасс с Ростовской областью

Денис Пушилин сообщил о планах запустить пригородное железнодорожное сообщение с Ростовской областью.

Власти Донецкой Народной Республики анонсировали расширение транспортного сообщения с соседними регионами. Глава ДНР Денис Пушилин в своем МАХ-канале рассказал об открытии пригородного железнодорожного сообщения между Иловайском и Ростовом.

В дальнейшем маршрут электричек планируется продлить до Донецка.

«Следующий шаг — продлить его и пустить скоростной поезд между Донецком и Ростовом. В перспективе намерены организовать скоростное пригородное сообщение с ЛНР, а также выйти на Запорожскую и Херсонскую области, связав все четыре воссоединенных региона», — отметил Пушилин.

Развивается и автобусное сообщение между новыми регионами и Ростовской областью. В начале 2026 года пресс-служба Министерства транспорта РФ информировала о планах по запуску новых автобусных маршрутов, связывающих Ростовскую область с Донбассом и Новороссией.

«Планируется запуск межрегиональных маршрутов, которые соединят Ростовскую область с Запорожской и Херсонской областями, а также с ЛНР и ДНР. Новые маршруты начнут функционировать весной 2026 года», — отмечалось в сообщении ведомства.

Новые автобусные маршруты свяжут Ростов с Геническом и Новой Каховкой, также планируется запустить рейсы в Мариуполь, Стаханов, Ровеньки, Горловку, Мелитополь и Дебальцево.

Ранее мы рассказывали, что новый автобусный маршрут связал Ростов с Ялтой через Таганрог.

Фото: МАХ-канал Дениса Пушилина

