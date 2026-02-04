Новые правила увеличили финансовую нагрузку на должников за электроэнергию в Ростовской области

В Ростовской области с конца декабря 2025 года действуют новые правила отключения и возобновления подачи электроэнергии за долги, что увеличивает финансовую нагрузку на неплательщиков.

Согласно постановлению Правительства РФ № 2075, максимальная сумма компенсации за работы по ограничению и восстановлению электроснабжения для жителей многоквартирных и частных домов теперь составляет 5 000 рублей. Ранее эта стоимость была ниже.

По данным компании «ТНС энерго Ростов-на-Дону», общая задолженность населения региона перед гарантирующим поставщиком достигла 1,468 млрд рублей. В отношении 7 957 абонентов-физических лиц уже начата процедура ограничения энергоснабжения.

«Для возобновления подачи электроэнергии теперь необходимо не только погасить основной долг, но и полностью оплатить расходы за услуги по отключению и последующему подключению», — уточняют в компании.

Изменения также коснулись и юридических лиц. Для них, в соответствии с уточненными нормами Правил полного и частичного ограничения режима потребления (ПП РФ №442), совокупный размер компенсации затрат на проведение процедур по одному адресу, независимо от количества точек поставки, ограничен суммой в 15 000 рублей.

В настоящее время в перечне на ограничение числится 11 833 организации с суммарной задолженностью в 649 млн рублей.

Изображение от teksomolika на Freepik