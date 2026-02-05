Новобранцы войск беспилотных систем осваивают сборку дронов

Новобранцы войск беспилотных систем проходят интенсивную подготовку, осваивая сборку и обслуживание дронов. Об этом сообщил заместитель губернатора Ростовской области Дмитрий Водолацкий.

Военнослужащие, отобранные для службы в этом новом роде войск, обучаются под руководством опытных инструкторов.

«Используя компьютерные программы, военнослужащие проводят моделирование необходимых элементов беспилотников с последующим производством их с помощью 3D-принтера», — отметил замглавы региона.

В программу также входит изучение основ управления БПЛА, принципов их работы, навигации, боевого применения, типов военной техники условного противника и ее уязвимых мест. Корректировки в обучение вносятся с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции, информирует портал донского правительства.

Напомним, войска беспилотных систем созданы в структуре Минобороны России в прошлом году. Для службы в них предусмотрен контракт от одного года с обязательным курсом обучения, выплатами за уничтожение целей и гарантированным увольнением по окончании срока контракта.

К кандидатам предъявляются стандартные требования по возрасту, здоровью, образованию и психологической пригодности. В приоритетном порядке рассматриваются те, кто имеет опыт военной службы в авиационных частях, а также пилоты дронов, авиамоделисты, IT-специалисты, электронщики и радиотехники. Отбор ведется на должности операторов беспилотных летательных аппаратов, инженеров, техников и другие специальности.

Подробности о службе в войсках беспилотных систем можно узнать на сайте Беспилотныевойска.рф, по короткому номеру 117#4, а также в пунктах отбора:

в Таганроге — ул. Александровская, 37, телефон +7 (8634) 61-11-14, круглосуточный телефон дежурного: +7 (8634) 61-24-92);

в Ростове-на-Дону — ул. Оганова, 22, телефон: 8 (863) 235-15-23.